/632853/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

يشهد اليوم، السبت، العديد من المباريات الهامة، في مختلف بلدان العالم، ويأتي على رأسها مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الفريقين الإنجليزيين مانشستر سيتي وتشيلسي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports Premier HD 1

الدوري المصري

كما يلتقي فريق طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة تايم أسبورتس.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي النهائي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين.

الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة النهائية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.