/632854/بأوامر-الخطيب-مدرب-الأهلي-يغادر-الفريق-ويعود-للقاهرة-منفردا

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الجهاز الإداري بالفريق، بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة، والمتواجد مع البعثة في قطر، إلى القاهرة، لحضور عزاء والدته التي وافتها المنية أمس.

وحصل الأهلي على موافقة اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لخروج سامي قمصان من الفقاعة الطبية قبل الموعد المحدد للبعثة، وتم حجز تذكرة الطيران الخاص بعودته، ويتوجه في السادسة صباح اليوم من فندق الإقامة إلى مطار الدوحة، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في التاسعة إلا الربع صباحا.

موعد عودة الفريق

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر الماضي، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 9 ألقاب، قبل أن يتمكن من تحقيق لقب السوبر مساء اليوم بعد غياب 7 سنوات، لينجح في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وبخلاف بطولتي دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، ولقب وحيد لبطولة كأس الأفرو آسيوي.