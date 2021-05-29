/632859/بعثة-الأهلي-تغادر-فندق-الإقامة-استعدادا-للعودة-للقاهرة-بعد-التتويج-بالسوبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة منذ قليل في طريقها إلى مطار الدوحة للعودة إلى مصر.

وتغادر بعثة الأهلي مطار الدوحة في الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة»، بعد الانتهاء من مهمتها والتتويج بالسوبر الإفريقي.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب السابع خلال مشاركته في السوبر الإفريقي بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب السد «جاسم بن حمد».

وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق: «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».

قمصان يعود منفردا

كان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد كلف الجهاز الإداري بالفريق، بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الكرة، والمتواجد مع البعثة في قطر، إلى القاهرة، لحضور عزاء والدته التي وافتها المنية أمس.

وحصل الأهلي على موافقة اللجنة المنظمة لبطولة السوبر لخروج سامي قمصان من الفقاعة الطبية قبل الموعد المحدد للبعثة، وتم حجز تذكرة الطيران الخاص بعودته، ويتوجه في السادسة صباح اليوم من فندق الإقامة إلى مطار الدوحة، لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة في التاسعة إلا الربع صباحا.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم بعد الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي والتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد نجح في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا في نوفمبر الماضي، معززًا رقمه القياسي في عدد مرات التتويج باللقب برصيد 9 ألقاب، قبل أن يتمكن من تحقيق لقب السوبر مساء اليوم بعد غياب 7 سنوات، لينجح في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وبخلاف بطولتي دوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 4 مناسبات، بالإضافة إلى لقب وحيد لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية»، ولقب وحيد لبطولة كأس الأفرو آسيوي.