/632857/حتى-لا-تلحق-بالهند-الصين-تغلق-مدينة-بالكامل-وتمنع-تجوال-السكان

أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى توجيه القوات الأمنية غلق تام لمدينة قوانجتشو الصينية، وبقاء المواطنين فى منازلهم تجنبًا للاختلاط والإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الزيادة الرهيبة فى الأسعار مؤخرًا.

تستوعب مدينة قوانجتشو عدد هائل من السكان حيث يوجد 15 مليوم نسمة، وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت إصابة 20 شخص بفيروس كورونا المستجد.

وبالرغم من زيادة أعداد المصابين فى دولة الهند إلى أن تصاعد أرقام المصابين فى الصين قد أزعج السلطات، الأمر الذى دفعهم إلى ضرورة غلق لجميع منافذ المدينة لإحكام السيطرة وعدم تفشي الفيروس بالكورونا مرة أخرى.

حتى لا تلحق بالهند.. الصين تغلق مدينة بشكل كامل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز» فإن انتشار العدوى تسرى بشكل كبير، وهو ما أدى إلى حرص السلطات على غلق تام للمدينة المؤهلة بالسكان.

كما تم إغلاق الأسواق المفتوحة ومراكز رعاية الأطفال وأماكن الترفيه، إضافة إلى حظر تناول الطعام داخل المطاعم، في حين تم إبلاغ المدارس بوقف الحضور الشخصي للطلاب.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أن الصين تبلغ عن عدد قليل من الحالات الجديدة كل يوم، لكنها تقول إنها تعتقد أن جميعهم تقريبا أصيبوا في الخارج.

وبلغ العدد الرسمي للوفيات في البر الرئيسي 4,636 من أصل 91,061 حالة إصابة مؤكدة.

واليوم السبت، أبلغت لجنة الصحة الوطنية عن حالتين جديدتين من العدوى المحلية في قوانغتشو و14 حالة في أجزاء أخرى من البلاد قالت إنها جاءت من الخارج.

وتقول وسائل الإعلام الحكومية إن معظم الإصابات الأخيرة في قوانغتشو يعتقد أنها مرتبطة برجل يبلغ من العمر 75 عاما تم اكتشاف إصابته في 21 مايو بسلالة ظهرت لأول مرة في الهند. وعاش معظم الآخرين معا أو حضروا مأدبة عشاء مع الرجل.

وانتشرت هذه العدوى إلى مدينة نانشان القريبة، حيث تم الإبلاغ عن حالة واحدة مؤكدة جديدة وحالتين بدون أعراض اليوم السبت بعد اختبار أشخاص من قوانغتشو، وفقا لصحيفة غلوبال تايمز.

يشار إلى أن السلطات الصحية في الصين أعلنت اليوم أن عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الصين بلغ 603 ملايين شخص.

الجدير بالذكر أيضا، أنه تم الإبلاغ في دولة فيتنام المجاورة، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، تنتشر بسرعة عن طريق الهواء.