/632858/مفاجأة-مانشستر-سيتي-ينوي-الإستغناء-عن-رياض-محرز-ورحيم-ستيرلينج

نشرت صحف بريطانية، أن مانشستر سيتي يرغب في بيع ثنائي الفريق، رياض محرز ورحيم ستيرلينج، خلال فترة الإنتقالات القادمة، وذلك لتوفير سيولة مالية لدى الفريق، لإمتداد النادي بمزيد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رحيل رياض محرز ورحيم أستيرلينج

وأكدت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة نادي مانشستر سيتي، مستعده لمناقشة العروض المقدمة لرياض محرز ورحيم استرلينج خلال فترة الإنتقالات المقبلة، ويذكر أن فريق مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، وجاك جريليش نجم فريق أستون فيلا.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يريد أن يستفيد من ثنائي الفريق رياض محرز ورحيم ستيرلينج، من خلال بيعهم بمقابل مادي كبير، وذلك خلال فترة تألقهم في البريميرليج ودوري ابطال أوروبا، حيث لفتى اللاعبان الأنظار خلال الفترة الأخيرة، من خلال تألقهما مع فريقر مانشستر سيتي.

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، يستعد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره تشيلسي، وتقام المباراة على ملعب "دا لوز" بلشبونة في البرتغال، بدلا من إقامته بالعاصمة التركية أسطنبول، وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما تذاع عبر شاشة قنوات beIN Sports.

يسعى فريق مانشستر سيتي بقسادة بيب جورديولا المدير الفني بالفريق، بالتتويج ببطولة دوري ابطال أوروبا، وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه، حيث تأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عن طريق الفوز على فريق باريس سان جيرمان في نصف نهائي البطولة، بينما تأهل فريق تشيلسي عن طريق الفوز على ريال مدريد.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في نهائي دوري ابطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو. خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين. خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة النهائية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل. خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي. خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.