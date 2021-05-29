/632860/ضبط-واحضار-تشكيل-عصابي-بالمعصرة-تخصص-في-الإتجار-بالبشر
أمرت نيابة حلوان، بسرعة ضبط وإحضار سمسار وآخرين، اشتركا في تكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية، مُستغلين حاجة المواطنين بهدف دفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذين من منطقة المعصرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
التحريات أكدت تورط المتهمين
وأكدت التحريات تورط المتهمين فى إقناع الضحايا ببيع الأعضاء البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وباستدعاء الضحايا ومناقشتهم، أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة فى بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.
المتهمون يعترفون
وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأعضاء البشرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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