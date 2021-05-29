/632861/ضبط-راكب-بحوزته-88-ألف-يورو-مخبأة-فى-قاع-حقيبة-سفر

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب بحوزته 88 ألفا وتسعمائة وأربعين يورو، لم يقر عنها، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما.

وتعود أحداث الواقعة إلى حين استوقف محمود محمد سعيد، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح أو الإقرار عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود كثافات متكررة أسفل إحدى الحقائب، وقام مصطفى محمود المشنب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود مجموعة من اللفافات مخبأة أسفل قاع وفى جوانب إحدى الحقائب وبفتح إحداها وجد رزمة من عملة اليورو قام أحمد عبد الهادى مدير إدارة الجمرك بتكليف كل من وليد جمال وعبد الرحمن محمود الصياد بعد وجرد المضبوطات والتى بلغت 88 ألفا وتسعمائة وأربعين يورو، أمر "عبد الهادي" بتسليم الراكب ما يساوى مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى المصرح به قانونا، دون إقرار.

تم تحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بباقى المبلغ تطبيقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2003 المادة 116 والمعدلة بالقانون 8 لسنة 2013، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.