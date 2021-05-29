المجتمعات العمرانية تستعرض خطط ربط النقل الداخلى بالمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - صرحت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على أعمال لجنة متابعة تشغيل منظومة النقل الجماعى بالمدن الجديدة، بأنه تم استعراض خطط ربط النقل الداخلى بالمدن الجديدة بمشروعات النقل القومية للدولة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، متضمنا مناقشة سبل تطوير منظومة النقل الذكي، بحضور ممثلى أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعى، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030".





وأضافت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم استعراض نوعيات التعاقد لتقديم خدمة النقل الجماعى داخل المدن، والموقف الحالى لتقديم خدمات النقل العام بكل جهاز مدينة والربط بين النقل الداخلى بالمدن الجديدة مع مشروعات النقل القومية للدولة "المونوريل – مترو الأنفاق – القطار الكهربائى – القطار السريع"، كما تم استعراض آلية وبنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية، وتم مناقشة شكاوى أجهزة المدن وشكاوى المواطنين بخصوص الخدمة واقتراح الحلول لها وآلية تنفيذها. وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بخطط التشغيل بخطوط ومسارات الخدمة بعدد من المدن الجديدة، فتم التنسيق بين الهيئة والشركة المشغلة وأجهزة المدن فيما يخص الحاجة لتعديل المسارات القديمة وإضافة مسارات جديدة، وتم الاتفاق مع الشركة المشغلة على زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة بما يحقق أزمنة بينية مناسبة وحسب حجم الطلب على كل خط.

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