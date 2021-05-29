محافظ الفيوم يبحث مع وفد القومية للاستشعار عن بعد تنمية وتطهير بحيرة قارون

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور محمد بيومى زهران، آليات وسبل التعاون المشترك بالقطاعين التنموى والاستثمارى على أرض المحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، حيث أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل والتعاون المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الفيوم، فى المجالين التنموى والاستثمارى بشتى القطاعات على أرض المحافظة، من خلال محاور عمل الهيئة التى تتمثل فى التنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضى، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية، والثروة المحجرية والمعدنية، والدراسات البيئية، ودراسة البحيرات، والتدريب العلمى والعملى.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على الدور المهم للهيئة القومية للاستشعار عن بعد، فى العمل بمجالات البحث العلمى والتدريب، مثمناً دورها فى إعداد الدراسات العلمية الجادة التى تخدم المجتمع من خلال الرؤية الواقعية، لافتاً إلى حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة فى إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، انطلاقاً من أهمية وجود شريك علمى لفك التشابكات، خلال العمل بين مختلف القطاعات من خلال الدراسة والرؤية العلمية المتكاملة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية العمل من خلال الفريق الواحد بشكل جديد يتوائم مع توجه الدولة للتحول الرقمى والنظم المعلوماتية الحديثة، بما يعطى فرصة أكبر للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات التى تتمتع بها المحافظة، من رقعة زراعية ومقومات بيئية وطبيعية، وميزات نسبية، من خلال إعداد خريطة معلوماتية تفاعلية الكترونية، فضلاً عن التدريب المتخصص لفرق العمل، من خلال الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للاستفادة من هؤلاء المتدربين فى الفترة المستقبلية.

وأكد محافظ الفيوم على تجاوز الفجوة بين البحث العلمى والعمل الفعلى على أرض الواقع، بهدف البعد عن طريقة العمل من خلال الجزر المنعزلة، والعمل من خلال الخريطة المعلوماتية المتكاملة، بواسطة قاعدة البيانات القوية والرؤية التفاعلية المتحركة، لانتاج قاعدة بيانات جغرافية واضحة، لوضع كافة الإمكانات فى الصورة المرضية خلال استخدامها، ووضع جميع محاور العمل المشترك للانتقال بشكل سريع للأفكار الجادة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع، من خلال بروتوكولات التعاون المشترك والعقود الجادة لتفعيل بنودها.

ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن محافظ الفيوم اطلع ـ خلال الاجتماع ـ على الدراسة التى أعدتها هيئة الاستشعار عن بعد لتطوير وتطهير وتنمية بحيرة قارون، كون البحيرة مصدراً للدخل للعديد من الأسر القاطنة بالقرى المتاخمة للبحيرة.

ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مؤكداً استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدى للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمى، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الخرائط الاستثمارية التى يتم إعدادها من خلال الهيئة تشمل محاور التنمية الزراعية والسياحية والبيئية والمعدنية، وتحديد مواقع الآبار الجوفية، والكشف عن المقابر والكهوف والمناطق الأثرية.