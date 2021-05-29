محافظ الفيوم يبحث مع وفد القومية للاستشعار عن بعد تنمية وتطهير بحيرة قارون

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، حيث أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل والتعاون المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومحافظة الفيوم، فى المجالين التنموى والاستثمارى بشتى القطاعات على أرض المحافظة، من خلال محاور عمل الهيئة التى تتمثل فى التنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضى، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية، والثروة المحجرية والمعدنية، والدراسات البيئية، ودراسة البحيرات، والتدريب العلمى والعملى.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم أكد على الدور المهم للهيئة القومية للاستشعار عن بعد، فى العمل بمجالات البحث العلمى والتدريب، مثمناً دورها فى إعداد الدراسات العلمية الجادة التى تخدم المجتمع من خلال الرؤية الواقعية، لافتاً إلى حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة فى إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، انطلاقاً من أهمية وجود شريك علمى لفك التشابكات، خلال العمل بين مختلف القطاعات من خلال الدراسة والرؤية العلمية المتكاملة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية العمل من خلال الفريق الواحد بشكل جديد يتوائم مع توجه الدولة للتحول الرقمى والنظم المعلوماتية الحديثة، بما يعطى فرصة أكبر للاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات التى تتمتع بها المحافظة، من رقعة زراعية ومقومات بيئية وطبيعية، وميزات نسبية، من خلال إعداد خريطة معلوماتية تفاعلية الكترونية، فضلاً عن التدريب المتخصص لفرق العمل، من خلال الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للاستفادة من هؤلاء المتدربين فى الفترة المستقبلية.
وأكد محافظ الفيوم على تجاوز الفجوة بين البحث العلمى والعمل الفعلى على أرض الواقع، بهدف البعد عن طريقة العمل من خلال الجزر المنعزلة، والعمل من خلال الخريطة المعلوماتية المتكاملة، بواسطة قاعدة البيانات القوية والرؤية التفاعلية المتحركة، لانتاج قاعدة بيانات جغرافية واضحة، لوضع كافة الإمكانات فى الصورة المرضية خلال استخدامها، ووضع جميع محاور العمل المشترك للانتقال بشكل سريع للأفكار الجادة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع، من خلال بروتوكولات التعاون المشترك والعقود الجادة لتفعيل بنودها.
ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن محافظ الفيوم اطلع ـ خلال الاجتماع ـ على الدراسة التى أعدتها هيئة الاستشعار عن بعد لتطوير وتطهير وتنمية بحيرة قارون، كون البحيرة مصدراً للدخل للعديد من الأسر القاطنة بالقرى المتاخمة للبحيرة.
ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مؤكداً استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدى للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمى، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الخرائط الاستثمارية التى يتم إعدادها من خلال الهيئة تشمل محاور التنمية الزراعية والسياحية والبيئية والمعدنية، وتحديد مواقع الآبار الجوفية، والكشف عن المقابر والكهوف والمناطق الأثرية.
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