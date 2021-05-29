صور.. وزير العدل يفتتح مبنى الخدمات بنادى قضاة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

وأوضح الوزير إن المبنى الجديد يقدم خدمات الشهر العقارى والأحوال المدنية، موضحا أن الهدف من افتتاح المبنى هو التيسير على القضاة وأسرهم.

وأعرب وزير العدل عن سعادته بالتواجد داخل نادى قضاة الإسكندرية، والذى شهد بدايته ونشأته القضائية، مؤكدا دعمه لجميع القضاة.

وتفقد وزير العدل وحدة تلقى لقاح كورونا، داخل نادى قضاة الإسكندرية، وذلك بعد التسجيل الإلكترونى الخاص بوزارة الصحة والسكان.