وأشار التقرير إلى أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الممارسات المبتكرة التى تُسهم فى النهوض بالتعليم والتعلم فى جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية للبلدان النامية والمجتمعات المحلية المهمشة والمحرومة.
وأوضح التقرير أن الجائزة تمنح كل عامين للمؤسسات والمنظمات التعليمية أو البحثية النشطة فى مجال التعليم، وتبلغ قيمتها 300 ألف دولار توزع بالتساوى بين 3 فائزين قدموا مشاريع تهدف إلى تحسين أداء المعلمين وفعاليتهم على الصعيد العالمى، ويحق لكل دولة التقدم بترشيح 5 مرشحين.
كما يمكن للراغبين فى التقدم بأوراق الترشح اتباع الخطوات التالية:-
أولًا: الاطلاع على الدليل الإرشادى الخاص بالجائزة، وكيفية التقدم للترشيح، والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالى: http://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375967_ara
ثانيًا: استيفاء استمارة الجائزة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الرابط الإلكترونى التالى:-
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 5 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتى: ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة، نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها، خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح، موجهًا إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
على أن ترسل الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو من خلال البريد الإلكترونى "[email protected] أو[email protected]" قبل موعد غايته 7 أكتوبر 2021، علما بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، أو التى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.
جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمى المتميز أنشئت عام 2008 لدعم وتحسين جودة التعليم والتعلم، لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب الترشح لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لتنمية قدرات المعلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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