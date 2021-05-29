بعد قليل.. مؤتمر صحفى للشركة المتحدة للإعلان عن خطتها للتطوير

جدة - نرمين السيد - ونفت المتحدة للخدمات الإعلامية فى بيان، الإثنين الماضى، ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.

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