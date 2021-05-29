التعليم العالي: فتح باب الترشح لجائزة الملك حمدان بن راشد آل مكتوم...

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو - الملك حمدان بن راشد آل مكتوم لتنمية قدرات المعلمين، في نسختها السابعة لعام 2021-2022.

وأشار التقرير إلى أن الجائزة تهدف إلى مكافأة الممارسات المبتكرة التي تُسهم في النهوض بالتعليم والتعلم في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية للبلدان النامية والمجتمعات المحلية المهمشة والمحرومة.

وأوضح التقرير أن الجائزة تمنح كل عامين للمؤسسات والمنظمات التعليمية أو البحثية النشطة في مجال التعليم، وتبلغ قيمتها 300 ألف دولار توزع بالتساوي بين 3 فائزين قدموا مشاريع تهدف إلى تحسين أداء المعلمين وفعاليتهم على الصعيد العالمي، ويحق لكل دولة التقدم بترشيح 5 مرشحين.

كما يمكن للراغبين في التقدم بأوراق الترشح اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بالجائزة، وكيفية التقدم للترشيح، والشروط المطلوبة من خلال الرابط التالي:

http://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375967_ara

ثانيًا: استيفاء استمارة الجائزة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية من خلال الرابط الإلكترونى التالي:-

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx...

ومن المقرر أن يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية بحد أقصى 5 ترشيحات لكل دولة، وعلى المتقدمين موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالآتي:

•ملخص المشروع المقدم لنيل الجائزة.

•نسخة من استمارة التقدم للجائزة بعد استيفائها.

• خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح، موجهًا إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

على أن ترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو من خلال البريد الإلكتروني الموضح أدناه قبل موعد غايته 7 أكتوبر 2021، علما بأنه لا يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، أو التي ستصل بعد الموعد النهائي المشار إليه.

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جدير بالذكر أن جائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أنشئت عام 2008 لدعم وتحسين جودة التعليم والتعلم؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.