لجنة المسابقات في «يويفا» توافق على إلغاء قاعدة «الهدف بهدفين» خارج الأرض

قررت لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض «الهدف بهدفين في المسابقات الأوروبية» بعد حوالي 50 عام على إقرارها.

وقالت تقارير صحفية إنه «يتبقى الآن موافقة اللجنة التنفيذية لاعتماد قرار لجنة مسابقات الأندية، لبدء تنفيذها من الموسم المُقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

ويتم استخدام القاعدة - التي تم إدخالها إلى المسابقات الأوروبية في عام 1965 - في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عندما تكون نتيجة مباراة ذهاب وإياب متساوية في مجموع المباراتين بعد 180 دقيقة من اللعب.

والفريق الذي سجل المزيد من الأهداف خارج أرضه يتأهل إلى الدور التالي، كما حدث في مباراة يوفنتوس وبورتو في هذه النسخة من دوري الأبطال، والتي تأهل بفضلها الفريق البرتغالي على حساب الفريق الإيطالي.