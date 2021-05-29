/632862/ضياء-الدين-داوود-قانون-المالك-والمستأجر-يحكمه-الشرع-والقانون-فيديو

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يحكمه الشرع والمصلحة وجبر الأضرار، التي نشأت من خلال تطبيقات القانون الماضي، لافتا إلى أن التجاذبات والحدة التي توجد خلف اسوار البرلمان ستمنع نقاش القانون، مشددا على ضرورة أن تستقر الامور حتي يبسط مجلس النواب، يده فى اصدار قانون يحقق المصلحة العامة العليا للمجتمع من خلال تأمين كل الاطراف.

قانون المالك والمستأجر

ولفت النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إلى أن الشرع والقانون والمصلحة العليا هى المتحكم فى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن البرلمان دوره ان يحقق هذه المصالح لكل الاطراف، سواء فى قانون الاحوال الشخصية او العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى وجود متضررين سواء من الملاك او المستأجرين، وأن تحرير هذه العلاقة لابد أن يكون باتساق يحقق المصالح العيا دون تسبب فى اذي لاحد.

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وقال النائب ضياء الدين دوود، عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، باعتبار ان الامن القومي المصري والامن القومي العربي كل لا يتجزأ، لافتا إلى أن أمن مصر لن يكون بمعزل عن محيطها الاقليمي، ومن هنا كان البعد عن تونس والجزائر،كما بدأت الاحتكاكات الجماهيرية، فى مباريات كرة القدم، مما تسبب فى تناحر بين الشعوب وبعضها.

وأكد النائب ضياء الدين داوود، أن مصر تستغل دورها الاقليمي والقومي،وتعرف أمنها الاقليمي وتتحرك باتجاهه، كما ان التحرك بعد عزلة لسنوات طويلة يكون امرا صعبا ،ولكنه بالاصرار، والقوة المؤثرة والقوة الناعمة، والقوة الخشنة احيانا، ،لافتا إلي الاحداث الاخيرة التي ناصرنا فيها المرابيطن فى الصفوف الاولي فى مواجهة الاحتلال سواء كان فى الضفة أو المقديسيين او غزه ، وأحلم بفلسطين الكبري من البحر إلى النهر، مؤكدا أن كل نظام سياسي لديه ارتباطات دولية ، ولكن أحلم بتحرير كامل للأراضي العربية فى الجولان والاسكندرونة وفلسطين.