/632863/المرو-تضبط-1705مخالفة-تجاوز-سرعة-منذ-الصباح

ضبطت إدارة المرور العامة صباح اليوم عدد كبير من المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة على الطرق المختلفة الذى يتواجد فيها الرادارات، وذلك تطبيقًا للقانون ولوائح المرور على قائدى السيارات.

المرور تضبط 1705مخالفة تجاوز سرعة

وتمكنت الإدارة العام للمرور من ضبط 1705 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11 دراجة نارية مخالفة، 13 مخالفة موقف عشوائى، و190 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 43 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتستمر أجهزة وزارة الداخلية فى القيام بحملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

المرور تكثف تواجدها بالشوراع حفاظًا على أرواح المواطنين

وكثفت إدارة المرور تواجدها بالشوارع التى تنطلق فيها السيارات منذ بداية اليوم، مع انتشار كبير للخدمات المرورية، خاصة فى المحاور الرئيسية والطرق السريعة والدائرى، كما عملت على إزالة العوائق التى من شأنها تعطيل حركة السير، وذلك تسهيلًا على المواطنين فى السفر والسير. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. هذا وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للمرور كانت قد وجهت بعمل العديد من الطرق السريعة للحد من الحوادث التى وقعت مؤخرًا، حفاظًا على أرواح المواطنين، وعملت على إقامة الكثير من الأكمة لرصد أى مخالفات على الطرق، كما دفعت إدارة المرور بسيارات الدفع الرباعي والدرجات البخارية للإغاثة.