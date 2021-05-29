/632866/وكيل-قوى-النواب-المبادرة-الرئاسية--برأمان-تهدف-لحماية-ودعم-صغار-الصيادين

أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» بمحافظة الفيوم، تهدف لحماية ودعم صغار الصيادين، كما إنها تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.

أحمد مهنى: القيادة السياسية حريصة على ملف الحماية الاجتماعية

وأشار النائب أحمد مهنى، إلى أن القيادة السياسية منذ ان تولى الرئيس السيسي حكم البلاد وهي تضع ملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطن المصري ودعمه في التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادي على رأس أولوياتها، وامبر دليل على ذلك هو ان قطاع العمالة غير المنتظمة أصبح يحظي باهتمام كبير في الوقت الحالي من كافة مؤسسات الدولة، وفئة الصيادين من الفئات التي تسعي الدولة جاهدة لدعمها بكل السبل.

أحمد مهنى: فئة الصيادين ستشهد أزهى عصورهم الفترة المقبلة

واضاف وكيل لجنة القوى العاملة ، ان فئة الصيادين ستشهد ازهي عصورهم خلال الفترة المقبلة، بفضل توجيهات ودعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وياتي ذلك من خلال الحفاظ علي صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة الي توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.