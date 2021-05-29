/632868/تفاصيل-قتل-أب-لأطفاله -خنقهم--بأفيز-بلاستيك-وانتحر-بعدها

غموض واقعة مثيرة حيث تم العثور على جثة أب وأطفاله مقتولين بمنطقة ساحل دجوى بدائرة مركز بنها، والتي أثارت حالة من الجدل في المنطقة، بسبب الواقعة الغريبة، والمأساوية، حيث تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من كشف غموض الجريمة، وتبين من التحريات والتحقيقات وتقارير الطب الشرعي والمعاينة التي أجرتها النيابة العامة، أن الأب هو مرتكب الواقعة، وقتل طفليه وانتحر، بسبب مرورة بأزمة نفسية وتفاقم الخلافات بينه وبين زوجته وتعاطيه الأقراص المخدرة.

الأب يتعاطي المخدرات

التحريات، أن الأب يتعاطى الأقراض المخدرة، بسبب المشكلات الأسرية مع زوجته، وأخذ أبناءه لمنزل أسرته وسط الزراعات، وقتلهم بأفيز بلاستيك، وخنق كل واحد منهما مستخدما "أفيز بلاستيكى"، ثم شنق نفسه بأفيز ثالث ليتخلص من حياته.

شهود العيان: خلافات اسرية وراء الجريمة

وقال شهود عيان، إن المجنى عليه كانت هناك خلافات بينها وبين زوجته التى كانت تقيم قبل الواقعة بمنزل أهليتها بمنطقة الفاخورة بقرية طحلة منذ عيد الفطر السابق، مشيرين إلى أن آخر رؤية له كانت عقب صلاة العشاء أمس، حيث كان فى طريقه للمنزل.

كما أخلت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله علي، رئيس نيابة مركز بنها، سبيل والدة الطفلين وزوجة الأب مرتكب الواقعة، بعد أن ثبت من التحقيقات أنها كانت غير موجودة بمكان الجريمة. وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، يفيد العثور على 3 جثث لأب وطفليه بقرية ساحل دجوى دائرة مركز بنها. وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية لمكان الحادث، وتبين أن الجثث لموظف وطفليه 10 سنوات، و12 سنة، وتبين أنهما مخنوقين بواسطة شريط بلاستيك من الرقبة، وتبين أن الزوجة وأم الطفلين المجنى عليهما لم تكونا بالمنزل وتم ضبطها، وجرى نقل الجثث للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الحادث.

وتشكل فريق بحث من البحث الجنائى بالمديرية ومباحث مركز بنها لكشف غموض الحادث وحصر علاقات المجنى عليه وسؤال المشتبه فيهم. وبمعاينة أجهزة الأمن بإدارة البحث الجنائي ببنها، استبعدت دافع السرقة بالواقعة، حيث تم العثور على متعلقات الأب كاملة وهى عبارة عن حافظة نقود وهاتفه المحمول فى ملابسه ودراجته النارية أمام المنزل محل الواقعة، ولا توجد أية بصمات مختلفة بمكان الواقعة، كما تم التحفظ على موبايل الأب وتفريغه لمعرفة آخر المكالمات التي استقبلها أو أرسلها منه.