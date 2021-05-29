/632869/خلافات-أسرية-تفاصيل-جديدة-بشأن-حادثة-العياط-الدامية

لا تزال مباحث الجيزة تجرى تحرياتها وتحقيقاتها بشأن قضية العياط، والتى قتل فيها عاطل شقيقه بعيار نارى نافذ، والذى أعترف أن الخلافات الأسرية التى تسببت فى ذلك.

تفاصيل جديدة بشأن حادثة العياط

وأكد المتهم خلال التحقيق أن الخلافات الأسرية التى نشبت بينهما تسببت فى تصاعد العراك، مما دفع الشاب إلى توجه عيار نارى نافذ إلى شقيقه، وذلك بعدما تم انتداب خبراء بالأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، ومعاينة موقع الحادث، وتم التحفظ على عينات الدماء.

خلافات أسرية وراء الحادث

وكان رجال المباحث قد أجرت العديد من التحريات حول الأمر، للتوصل إلى حقيقة الخلاف بين الأخورين، وجرى التحفظ على السلاح النارى، كما تبين أن الخلافات الأسرية المشتعلة فى المنزل، دفعت أحد الأبناء إلى إطلاق النار على شقيقه.

واعترف المتهم بقتل شقيقه، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وتم التحفظ على عينات من دماء الضحية، تمهيدا لإعداد تقرير لتقديمه للنيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، ومفارقته الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به، في قرية تابعة لمركز العياط.

هذا وانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد محمد إدريس رئيس مباحث العياط، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شقيق المجني عليه، أطلق النار عليه، بسبب خلافات أسرية.

كما تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.