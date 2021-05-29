قرارات جديدة لـ«موسيماني» قبل عودة الأهلي من قطر

/632870/قرارات-جديدة-لـموسيماني-قبل-عودة-الأهلي-من-قطر
يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي في بطولة كأس مصر والتي ستلعب يوم الجمعة القادم.
موسيماني يقرر راحة اللاعبين
وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، إعطاء راحة للفريق؛ للتخلص من حالة الإجهاد؛ بسبب ضغط المباريات التي يلعبها النادي الأهلي في البطولات القارية والمحلية، ورحلات السفر التي بدأت من القاهرة إلى جوهانسبرج؛ لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في بريتوريا، وحسم خلالها الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال.
وعقب مباراة صن داونز توجه الفريق من جوهانسبرج إلى الدوحة في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وتوج الفريق بلقب السوبر الإفريقي، للمرة السابعة في تاريخه، ليحافظ بذلك على بقائه كأكثر نادي يحصل على بطولة السوبر الإفريقي.
ومنح الجهاز الفني للفريق راحة اللاعبين 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر، وحصل الأهلي على راحة يومي الأحد والاثنين، ويعود إلى التدريبات يوم الثلاثاء المقبل. وتغادر بعثة الأهلي قطر في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، بعد الانتهاء من مباراة نهضة بركان والتي حقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.
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