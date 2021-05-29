تطورات إصابة «أفشة وهاني» في الأهلي

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، سيجري أشعة على القدم، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

إصابة أفشة امام نهضة بركان

وتعرض أفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية. وتوج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد.

إصابة محمد هاني أمام نهضة بركان

يجري محمد هاني، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم، فور وصول بعثة الفريق إلى مصر اليوم بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان التي أقيمت امس في قطر. واشتكى هاني من إصابة، وجاء تشخيص الجهاز الطبي المبدئي أنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، فيما تحسم الأشعة حجم إصابة اللاعب وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

الأهلي بطل السوبر الإفريقي

ونجح الأهلي في إنهاء مهمته التي بدأت من جنوب إفريقيا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز، وحقق الأهلي الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.