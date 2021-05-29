محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اجتماع موسع، مع عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، ومديرى التخطيط والإدارة المالية، والحسابات، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2020/2021 بجميع المراكز.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والعميد طه عبدالتواب مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد أسامة عطية مدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارات المالية والرى والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ومدير عام الحسابات، والمراقبين الماليين ومسئولى الحسابات بمجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2020/2021، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021، ، وتذليل العقبات التى قد تحول دون تنفيذها فى أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات للمشروعات التى تم الانتهاء منها.

وكلف محافظ الفيوم، مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير حول الموقف النهائى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز، موجها بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء الكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بمختلف مراكز المحافظة، إضافة للمشروعات التى يتداخل فيها أكثر من قطاع.