وزير العدل: توجيه رئاسى بتطوير المنظومة القضائية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له، اليوم السبت، على هامش افتتاحه مبنى مجمع الخدمات المتكامل ووحدة تلقى لقاح فيروس كورونا بمقر نادى قضاة الإسكندرية.

وأضاف الوزير أن أعمال التطوير تتضمن إجراءات التقاضى عن بعد وإقامة الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تيسير إجراءات الشهر العقارى يعرض على مجلس الوزراء سيشهد نقلة نوعية يشعر بها المواطن.

ولفت إلى أن جولته فى الإسكندرية اليوم تشمل تفقد أعمال تطوير محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأبيس، والتى تشهد أعمال تطوير أيضا.

وفى سياق آخر، أوضح وزير العدل، أن مجلس القضاة ينفذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها الكمامات وأعمال التطهير فى المحاكم، وجار تطعيم جرعة لقاح كورونا.

شارك ف الجولة كل من المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، والمستشار محمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.