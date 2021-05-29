محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة العقارات لتوسعة محور مسطرد

جدة - نرمين السيد - وأضح بيان صحفى للمحافظة، أن محور مسطرد الجديد يبلغ طوله 16 كم ويربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى، وجاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشائه حتى يحدث انفراجة كبيرة للمرور ويسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

يبدأ الكوبرى بميدان رنين بمسطرد، ويمتد حتى كوبرى عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، والاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال 6 كم.