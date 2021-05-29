صور.. رئيس اللجنة الأوليمبية بجنوب السودان يزور تربية رياضية الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بأبى قير، إن الكلية تعمل على تقديم كامل الدعم لأشقائها بدولة جنوب السودان، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى أبريل الماضى.

ويتضمن برتوكول التعاون الموقع بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان إنشاء برنامج دراسى لطلاب جنوب السودان بكلية التربية الرياضية بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأوضح بلال، أن الكلية تستقبل الدارسين بمرحلة الدراسات العليا من الجنسين من جميع الدول العربية والإفريقية، مقترحا إمكانية الدمج بين الرياضة والمجالات العلمية الأخرى، قائلا:" يمكن حصول الطالب الذى يدرس فى أى مجال على كورسات فى المجال الرياضى".

وأشار عميد الكلية، إلى أنه يجرى توفير منسق طلابى لتذليل أى عقبات تواجه الطلاب الوافدين خلال فترة دراستهم، لافتا إلى اعتزام الجامعة والكلية إهداء منحة كاملة مجانية لدراسة الدبلوم والماجستير لأى بطل رياضى يفوز بميدالية أفريقية أو دولية.

على الجانب الآخر، أعرب جمعة ستيفن، رئيس اللجنة الأوليمبية بدولة جنوب السودان، عن سعادته بالتعاون بين مصر ودولة جنوب السودان، معتبرا هذا اليوم يوماً مميزا لزيارة جامعة عريقة ومتميزة على مستوى مصر وإفريقيا.

وبدوره، أشاد الدكتور تونغ تشور، سكرتير اللجنة الأوليمبية، بحرص مصر على تقديم قيادات رياضية، من فئة الشباب، مؤكداً على أهمية تأهيل الكوادر النسائية في المجالات الرياضية، والإدارية، والتدريب، وأيضا في صنع واتخاذ القرار.

وتضمنت الزيارة عرضا توضيحيا للبرنامج التدريبى المزمع عقده لطلاب دولة جنوب السودان بمرحلة البكالوريوس، وعرض للبرامج التدريبية لطلاب جنوب السودان المقيمين بالإسكندرية.