عاجل.. المالية: لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.





وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أى زيادة، مُشيرةً إلى أنه جارى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذى يسهم فى تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة www.mof.gov.eg.

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