وزير الزراعة يعلن إنجازا علميا وطنيا غير مسبوق لمعامل الوزارة

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” اعتمدت كلاً من المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” فى مجال تشخيص مرضى أنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولى.





وقال القصير فى بيان صحفى، إن ذلك الإعلان يأتى تأكيدا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بجودة المعامل والمنشات المرتبطة بالصحة النباتية والحيوانية باعتبار أن صحة المواطن المصرى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتى أيضا تكليلاً لجهود وزارة الزراعة للنهوض بمعاملها التشخيصية البيطرية ودعمها فنياً ولوجستياً فى سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة على كفاءة المستويات المحلية والإقليمية والدولى، وتتجلى أهمية هذا الاعتماد فى وصول مصر إلى العالمية والريادة والتميز فى مجال التشخيص المعملى لأمراض الحيوان طبقاً لأحدث وأعلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

كما وجه القصير الشكر إلى كل العاملين بالمعهد على جهودهم المتميزة التى مكنت من تحقيق هذا النجاح، وقال إن المعملين المعتمدين، هما المعملين المرجعيين الوحيدين حالياً بعموم قارة إفريقيا، استغلالاً للموقع الجغرافى المتميز لمصر فى سبيل دعم دول قارة إفريقيا ودول الشرق الأوسط فضلاً عن جميع دول العالم لتقديم خدمة التشخيص المعملى وتقديم الدعم والتدريب الفنى للمعامل التشخيصية المحلية بهذه البلاد، فضلاً عن مساهمة مصر من خلال خدماتها البيطرية فى دعم الجهود الدولية والتضامن لأجل مكافحة الأمراض الوبائية المتوطنة والعابرة للحدود والأمراض المشتركة تحت مظلة نهج الصحة الواحدة.

وأكد وزير الزراعة، أن هذا الإنجاز يأتى تأكيداً على التطور الإيجابى الذى تقدمه وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية، واستكمالاً للنجاحات التى تحققت مؤخراً باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة خالية من مرض أنفلونزا الطيور والذى فتح مجال استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عاماً من التوقف منذ تسجيل المرض بمصر فى 2006، إضافة إلى ما تحقق فى مجال صناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمندوب الرسمى الممثل لمصر كدولة عضو بالمنظمة العالمية الصحة الحيوانية - نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” بإقليم الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن ذلك الإعلان قد جاء تتويجاً لجهود التعاون المشترك بين معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال تقدم الهيئة العامة للخدمات البيطرية – الممثل الرسمى لجمهورية مصر العربية وعضو الجمعية العامة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية – بطلب رسمى للمنظمة خلال شهر ديسمبر 2020، لدعم حصول معهد بحوث الصحة الحيوانية على الاعتماد كمعمل مرجعى لتشخيص المرضين سالفى الذكر، انطلاقاً من توافر الكفاءات العلمية واللوجستية فى مجال التشخيص المعملى والمشاركة فى الدراسات العلمية المنشورة فى المجلات والدوريات العلمية العالمية ومشاركته الفعالة فى تنفيذ خطط الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمسوح الوبائية وتشخيص أمراض الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم محمود – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية - إن هذا الإنجاز جاء من خلال التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد صحة الحيوان مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، حيث صدرت توصية مفوضية المنظمة للمعايير البيولوجية بالموافقة على إدراج المعملين ضمن قائمة تشتمل على ستة معامل مرجعية تم اعتمادها على مستوى العالم (معمل لكل من ألمانيا وفرنسا والصين واليابان ومعملين بمصر)، وذلك من خلال تقريرها الرسمى الصادر عنها فى إبريل الماضى والذى تم اعتماده من مجلس عموم المنظمة، وتم التصويت على مشروع قرار الاعتماد رسمياً بأغلبية الأصوات خلال انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أمس الجمعة بمشاركة رئيس الخدمات البيطرية كممثل رسمى عن مصر وعضو من أعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

من ناحيته أعرب د ممتاز شاهين مدير معهد الصحة الحيوانية وأسرة المعهد عن سعادتهم بهذا الانجاز الوطنى الدولى الكبير غير المسبوق باعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، ومعمل بحوث البروسيلا من قبل المنظمة العالمية ضمن 6 معامل فقط على مستوى العالم.

وأكد أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتعمل بكفاءة عالية ومعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقى فى فحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى، كما يمتلك المعهد مركز تميز لسلامة الغذاء فى إفريقيا لتوفير غذاء صحى وآمن للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن معهد بحوث الصحة الحيوانية يمتلك أيضا معمل تنسيب الخيول وهو معمل متفرد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.