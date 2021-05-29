صور.. غلق 5 محلات وتحرير 3 محاضر عدم ارتداء الكمامة بمنشأة القناطر

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جدة - نرمين السيد - وشن حى جنوب الجيزة عدد من الحملات والتى شملت ميدان الجيزة وشوارع "ربيع الجيزى، سعد زغلول، أحمد ماهر، الصناديلى، المحطة، برادة ، شارع المدرسة بالمنيب"، تم خلالها غلق محل عصير بشارع المحطة لتجاوزه مواعيد الغلق ورفع 50 حالة إشغال طريق وغلق 2 محل بشارع برادة ورفع محتويات ملاهى لمنع التجمعات.
وبنطاق حى بولاق الدكرور تم توجيه حملات لنظافة الشوارع، شملت شارع السنترال ومطلع محور صفط اللبن من شارع السنترال ولا زال العمل مستمر بمختلف القطاعات.
يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، وفى إطار تطبيق أجهزة المحافظة للقرارت الصادرة بشأن الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.
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