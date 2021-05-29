القوى العاملة : تعيين 412 شاباً منهم 33 من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 412 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 33 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 419 شاباً منهم 14 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 694 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 69 شكوى ، تم تسوية 4 شكاوي، وحفظ 21 منها ، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 41 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 12 ألف جنيه لـ 4 عمال منحة زواج ، و 3 منح مولود بمبلغ 6 آلاف جنيه ، و 2 منحة وفاة عامل بمبلغ 20 ألف جنيه ، و10 آلاف جنيه منح وفاة لأحد الأقارب لـ 5 عمال ، و صرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 53 ألف جنيه لـ 15 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أبريل الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 442 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 51 محضراً عمالياً ، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 63 عامل، فضلاً عن التفتيش على 153 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 21 محاضر أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فضلاً عن عقد 7 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ 250 عامل مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أما في مجال التدريب المهني ، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ 9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور ، وجاري عقد 2 دورة تدريبية على مهن صيانة المحمول والدش ، و الخياطة والتفصيل لـ 24 متدرب.