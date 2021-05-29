الحكومة: مصر تبنت إصلاحات ضريبية وتسهيلات فى الإجراءات أثبتت نجاحها عالميا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يسلط الضوء على حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان "The Long Shadow of Informality Challenges and Policies" لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.
وجاء في التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، وقد برزت عدة دول تعمل جاهدة لتحديد هذا الهامش، ومنها مصر، والتي أكد التقرير تبنيها إصلاحات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات أثبتت نجاحها عالميًّا، وقامت على توفيقها مع الوضع المحلي، هذا بجانب، استحداث آليات للدفع والتحصيل الإلكتروني تسهل وتشجع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى قنوات الاقتصاد الرسمى، والاستفادة من التسهيلات المالية المقدمة ومميزات العمل داخل الاقتصاد الرسمى.
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