توافد إعلاميون وفنانون ورؤساء تحرير الصحف وشخصيات عامة في «مؤتمر المتحدة»

بدأ منذ قليل توافد عدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، لحضور المؤتمر الصحفي الذي تعقده المتحدة للخدمات الإعلامية بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

ووصل إلى المؤتمر، الفنانة لبلبة، خالد الصاوي، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي أحمد موسى، الكاتب الصحفي خالد صلاح، الاعلامية ريهام السهلى، طارق أبو السعود الرئيس التنفيذي للراديو 9090، الإعلامي عمرو الخياط، الإعلامي محمد الباز، الإعلامي ألبرت شفيق، المحلل الرياضي أيمن يونس.

كما حضر أيضاً الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، الإعلامى عمرو الليثى، أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ووزير الاستثمار الأسبق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، محمود القط وسها سعيد عضوى مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وصالح الصالحى عضو المجلس الأعلى للإعلام والنائب تامر عبد القادر، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.