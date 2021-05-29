/632872/ضياء-الدين-داوود-دمياط-مدينة-صناعية-وتحتاج-إلى-نهضة-اقتصادية-فيديو

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن مدينة دمياط نالها ما نال المدن الصناعية فى مصر، تأثرًا بالقرارات الاقتصادية المباشرة، خاصة مع ارتفاع الضرائب والجمارك وتحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن مدينة دمياط تعتمكد على الصناعة والاقتصاد الانتاجي، منها اسطول الصيد والمزارع السمكية، التي تعد أمن قومي غذائي،مؤكدا على وجود متضررين بشكل كبير وفى حالة نقاش عام لتدخل الدولة لجبر هذا التضرر.

صناعة الأثاث

واكد النائب ضياء الدين داوود، خلال ندوة فى موقع دوت الخليج، أن هناك مشاكل فى ملف اسعار الخامات والتسويق وفتح منافذ خارجيا والتسويق داخليا، اضافة الي إدخال تكنولوجيا الصناعة وتوطين طناعة الاثاث، مشيرا إلى أن المشروع القومي لم يأتي أكله، وذلك بسببب البدء بمراكز تحديث الصناعة، وكان لابد بالبدء من الواحدات الانتاجية،إضافة إلى وجود معرض دولي يجذب الصناعة إلى هذه البلدة العتيدة والتاريخية فى صناعة الاخشاب.فضلا عن وجود اسطول صيد يئن من الغلق شرق بورسعيد حتي الحدود السياسية،خاصة بعد بدء العملية الشاملة سيناء 2018.

مراكب الصيد والثروة السمكية

وطالب النائب ضياء الدين داوود،عضو مجلس النواب، القوات المسلحة بالضمانات التي تراها مناسبة، لفتح الصيد فى هذه المنظقة، منعا لوصول الاسطول الي اماكن اقليمية، مما يعرضه للمسائلة القانونية،مشيرا إلى ان الحكومة والاجهزة المعنية تمكنت من ارجاع 100 من مراكب الصيد المحتجزة فى دولة اريتريا، مشددا أن دمياط تئن من هذه السياسات وتكسير الشوارع ، وتردي الاوضاع.

النهضة الاقتصادية

وأشار النائب ضياء الدين داوود، إلي أن دمياط مدينة صناعية واقتصادية، تطلب نهضة اقتصادية حتي تعود صناعة الاثاث إلى سابق عهدها ،اضافة الي تغير اسعار الخامات، والمواد الاولية المستخدمة فى التصنيع والخامات الموازية لهذه الصناعة، موضحا أن كل هذه المعوقات تخرجنا من إطار المنافسة الداخلية والاقليمية والدولية.

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وشدد النائب ضياء الدين داوود، خلال ندوه حوارية فى موقع دوت الخليج مع الإعلامي صلاح عزازي، علي أهمية التصدير للسوق الاقليمي من خلال إعادة اعمار ليبيا، عن طريق تمهيد الطريق الدولي الساحلي لليبيا وتونس والجزائر والمغرب، فضلا عن الدخول فى خطة اعمار سوريا والعراق ،مؤكدا أن الدول الكبيرة والمؤثرة تفتح مجالات اقتصادية، وتتمدد للخارج، لافتا إلى أن كل دولار يدخل يوفر فرصة عمل فى الداخل، خاصة وأن شعب دمياط يحب العمل والنشاط، وينفر من البطالة، ويبحث عن خلق فرص عمل.