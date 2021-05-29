وزيرة الثقافة: مراجعة قاعدة بيانات 1700 كتاباً وتجديد حقوق ملكية 39 

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تابعت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، استراتيجية عمل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، حيث أشارت إلى أنه قد جرى تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لعدد 1700 كتاباً وتحديثها.

استراتيحية المركز القومي للترجمة

كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشرين 11 كتابا جديد، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة الى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات.

طفرة فى مجال التعاون الدولى

كما أشارت الاستراتيجية إلى أنه تم تحقيق طفرة في مجال التعاون الدولي وحقوق ترجمة الأصول بمراجعة قاعدة بيانات الملكية الفكرية لعدد 1700 كتاباً وتحديثها ، كما تم تجديد حقوق ملكية 39 كتابا والتفاوض مع ناشرين 11 كتابا جديد، وتم تحديث آليات النشر والطباعة مع التخطيط لتطوير البنية التحتية، إضافة إلى التنسيق للمشاركة في فعاليات مبادرة حياة كريمة الى جانب وضع استراتيجية لتسويق فائض الإصدارات.

وجاء أيضًا في إطار الترجمات العكسية إلى توسع المركز في التحويل الى اللغات الافريقية وترجمات الطفل والتدريب والمسابقات والجوائز المتخصصة وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وضمن دعم شباب المترجمين تم إطلاق مسابقة المترجم لطلاب الجامعات المصرية وتقدم لها 104 متسابق من 22 جامعة حكومية مصرية تم اختيار 64 فريقا منهم طبقا للشروط المعلنة ، وقد وصل عدد مقترحات لغات الترجمة بها إلى 18 لغة أجنبية، وأسفرت المسابقة عن اختيار4 أعمال يقوم المركز بطباعتها ونشرها ضمن إصداراته بعد الحصول على حقوق ملكيتها إلى جانب إطلاق مسابقة ثروت عكاشة للترجمة في فبراير الماضي بالاضافة الى تنظيم ورشتين في اللغتين الألمانية واليونانية في إطار صقل مهارات شباب المترجمين.

كما تمت المشاركة في فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب والدورة 30 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب وغيرها من المعارض المحلية فى القاهرة والمحافظات .