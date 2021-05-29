/632876/ضياء-الدين-داوود-التنمية-الاقتصادية-والصناعية--لابد-ان-تكون-بشكل-افقي-فيديو
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب،خلال ندوه حوارية فى موقع دوت الخليج مع الكاتب الصحفي صلاح عزازي، أنه لابد ان يكون هناك فقه للأولويات،مشددا على أن تكون التنمية الاقتصادية والصناعية بشكل افقي وعاجل، فضلا عن وجود اصلاح هيكل الاجور والمرتبات.
التنمية الصناعية
وشدد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب ، عاى ضرورة الإهتمام بالتنمية الصناعية لصغار المصنعين، ،إضافة إلى الاهتمام بقطاع الزراعة والاقتصاد الزراعي ، والجمعيات الزراعية والتعاونية، فضلا عن رعاية العمال والموظفين ،والتوسع من خلال وجود حماية اجتماعية لكل الاسر المتضررة، وفتح المناخ سياسيا واجتماعيا، سيؤدي الى حالة من الهدوء والاستقرار بما يدفع عجلة الانتاج.
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وأشار النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحكمه الشرع والمصلحة وجبر الأضرار، التي نشأت من خلال تطبيقات القانون الماضي، لافتا إلى أن التجاذبات الحادة التي توجد خلف اسوار مجلس النواب ستمنع نقاش القانون، مشيرا إلى ضرورة أن تستقر الامور حتي يبسط مجلس النواب، يده فى اصدار قانون يحقق المصلحة العامة العليا للمجتمع من خلال تأمين كل الاطراف.
وأوضح النائب ضياء الدين داوود، إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر ،يحكمها الشرع والقانون والمصلحة العليا، مؤكدا أن البرلمان دوره ان يحقق هذه المصالح لكل الاطراف، سواء فى قانون الاحوال الشخصية او العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى وجود متضررين سواء من الملاك او المستأجرين، وأن تحرير هذه العلاقة لابد أن يكون باتساق يحقق المصالح العيا دون تسبب فى اذي لاحد.
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