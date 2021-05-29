/632878/تركي-آل-شيخ-ينفي-مشاركته-في-الإنتاج-الفني-المصري

كشف عمرو أديب من خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، عن تعاون الأعمال الفنية السعودية مع الأعمال الدرامية المصرية، فضلًا عن أعمال مشتركة تحدث عنها المستشار تركي آل شيخ في مؤتمر المتحدة ب30 مايو، وسيتم عمل ما يقرب من 60 مسلسل و15 مسرحية غير الحفلات.

دوت الخليج يكشف تعليق تركي آل شيخ حول تصريحات عمرو أديب بشأن دخوله في الإنتاج الدرامي المصري .

نفي تركي آل شيخ تصريحات عمرو أديب من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "توضيح مهم ...نظرًا لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب... يبدو أن هناك سوء فهم ... أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه ...لا يصرح بلساني إلا أنا".

تصريحات عمرو أديب بشأن تركي آل شيخ

قال عمرو أديب خلال برنامج الحكاية إنه بعد مؤتمر المتحدة، بالتحديد يوم الأحد 30 مايو، سيتم الإعلان عن تعاون مشترك بين الأجهزة الفنية الإعلامية السعودية ونظيرتها المصرية، تعاون لا تضارب، تنافس شريف، فضلًا عن وجود أعمال مشتركة تحدث عنها سيادة المستشار، وسيتم عمل ما يقرب ن 60 مسلسل و15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية.

وتابع أديب حديثه: "ولا أخفي عنكم سرا أن هناك اجتماعات حدثت بين سيادة المستشار والعديد من الشخصيات المصرية، فنحن على أعتاب طفرة في الإنتاج الإعلامي والدرامي في الفترة القادمة".

كما أكد عمرو أديب على لسان تركي آل شيخ إنه يريد انتقاء أصوات من مصر وتوفير لهم أحسن الملحنين والشعراء، وبالفعل قررت وزيرة الثقافة مساعدته بمطربين من الأوبرا، إذ قالت له الوزيرة بوجود مهرجان الموسيقى العربية في نفس وقت موسم الرياض، في نوفمبر ووعدها آل شيخ بالتنسيق وتوفير الموسيقيين.