/632879/الحكومة-تكشف-حقيقة-زيادة-الرسوم-الجمركية

نفي مجلس الوزراء ما يتم تداوله من اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، حيث انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

معلومات مجلس الوزراء: لاصحة في زيادة الرسوم

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع