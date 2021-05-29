/632881/أسطورة-إفريقية-ماذا-قالت-الصحف-العالمية-عن-فوز-الأهلي-بالسوبر-الإفريقي

تنازلت العديد من الصحف الإفريقية والعالمية فوز النادي الأهلي على نهضة بركان المغربي وتتويجه بالسوبر الإفريقي بعد التغلب عليه بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام السادسة من مساء أمس الجمعة.

واشادت معظم الصحف الإفريقية الرياضية والعالمية بالإنجاز الكبير الذي حققه النادي الأهلي بالحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة، وأبرزت الأخرى أرقام المارد الأحمر في التتويج بالألقاب في القارة الإفريقية من جانب وعلى مستوى العالم من جانب أخر.

الصحف الإفريقية تتغنى بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

وعلقت Afrik Foot على فوز القلعة الحمراء بالسوبر الإفريقي قائلة: "الأهلي يتوج بلقبه السابع في كأس السوبر الإفريقي، ليزيد لقب جديد لخزائنه الكبيرة".

وعنونت مجلة The Namibian من ناميبيا صفحتها بعنوان : "الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نهضة بركان بثنائية دون رد ، حقا أنه أسطورة عالمية".

وجاءت عنواين الصحف الإفريقية المشهور كالتالي:

Pulse النيجيرية: "المارد الأحمر يهزم نهضة بركان ويتوج بلقبه الـ 21 في إفريقيا، وموسيماني يضيف لقبه الرابع الإفريقي، بفارق عن مدرب الوداد فوزي البنزرتي، بلقب واحد وهو أفضل مدرب إفريقي حصل على بطولات قارية مع فريق إفريقي".

النادي الأهلي يحصد لقب السوبر الإفريقي السابع

Soka25East وسط إفريقيا : "الأهلي يفوز على الفريق المغربي نهضة بركان ويحصد لقب السوبر الإفريقي، وموسيماني يفوز بالكأس الإفريقي الثاني مع عملاق الكرة المصرية والإفريقية لتصبح إنجازات المدرب بعد دوري أبطال إفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية".

BBC: "الأهلي يرفع كأس السوبر الإفريقي السابع في تاريخه بعد تغلبه على نهضة بركان 2-0 ".

ماذا قالت الصحف العالمية عن فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي

New24 الجنوب إفريقية: " الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يقود الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي وهزيمة نهضة بركان وحصد البطولة رقم 21 في إفريقيا".

Times Live الجنوب إفريقية: " بتحقيق لقبه السابع بأقدام محمد شريف وصلاح محسن، الأهلي المصري العملاق يعزز صدارته وتفرده لأكثر الأندية تحقيقًا لبطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نهضة بركان 2-0".

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على نهضة بركان بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.