الخارجية: تحية لمن ضحوا بأرواحهم دفاعا عن السلام تحت رايات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تبعث برسالة تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرًا إلى أن المهام التى يقومون بها والتضحيات العظيمة التى يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية، خصوصًا فى ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، والتى تفرض مزيدًا من التحديات الصعبة وتمثل عبئًا إضافيًا على عمليات حفظ السلام التى تعمل فى بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة.





وأضاف حافظ، فى كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى لحفظ السلام، أن مصر تقدم تحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن السلام وسعيًا لتحقيقه تحت رايات الأمم المتحدة، ومن بينهم عدد من رجال الجيش والشرطة المصريين الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم.

وأوضح أن تلك التضحيات الجليلة لهى دليل ساطع على التزام مصر بدعم السلم والأمن الدوليين، وتعد أحد أوجه إسهامها المتواصل فى جهود إحلال السلم والاستقرار فى ربوع قارتنا الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تشارك حاليًا فى 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة فى إفريقيا تضم فى قوامها أكثر من 3 آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة.

كما أوضح المتحدث الرسمى، أن مصر كانت دومًا فى طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة فى الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، منوهًا بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهنى، فضلاً عن التوسع فى مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

ولفت السفير أحمد حافظ، إلى تعقد البيئات الأمنية التى تعمل فيها علميات حفظ السلام وتصاعد الأخطار والتهديدات التى تواجهها، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات، مضيفًا أن مصر تدعم من هذا المنطلق مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام، وتحرص على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام الأممية من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية تمثلت فى "خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" المعروفة باسم "Cairo Roadmap"، والتى اعتمدها الاتحاد الإفريقى كموقف إفريقى مشترك إزاء تطوير وتعزيز أداء عمليات حفظ السلام.

كما أشار إلى الإمكانات المتميزة لمراكز التدريب المصرية المعنية بعمليات حفظ السلام، والتى تجعل من مصر محطة إقليمية ودولية متميزة للتدريب على عمليات حفظ السلام بمكوناتها المدنية والشرطية والعسكرية.