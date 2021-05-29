صور.. «عنيك فى عنينا» تجرى الكشف على 512 من أهالى سملا بالغربية

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، فى تنظيم قافلة طبية متخصصة فى مجال أمراض العيون بقرية سملا مركز قطور بالغربية، تم خلالها توقيع الكشف على عيون 512 من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان تمامًا.





وجرى تنظيم القافلة برعاية وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وحضرها عدد كبير من القيادات التنفيذية بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن القافلة نجحت وعلى مدار ساعات عملها فى تشخيص احتياج 185 مواطنا لنظارات طبية وعمل المقاسات المطلوبة تمهيدًا لتسليم النظارات للأهالى فى القريب العاجل، كما وزعت 334 من القطرات العلاجية على حالات تم تشخيص احتياجها لقطرات علاجية، فضلاً عن تشخيص احتياج 160 من الأهالى لإجراء عمليات جراحات على أن يتم إجراء العمليات الجراحية خلال ثلاثة أسابيع من الآن.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن تنظيم القافلة وكل قوافل مبادرة "عنيك فى عنينا" يتم مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليها وزارة الصحة.

من جانبها أكدت الدكتورة شيماء صبرى، المدير التنفيذى لمباردة "عنيك فى عنينا"، أن تنظيم قافلة الكشف على العيون داخل قرية سملا يأتى بعد نجاح المبادرة فى إهداء أقسام الرمد بمستشفيات جامعة طنطا أحدث جهاز ميكرسكوب جراحى بهدف تمكين الفريق الطبى من إجراء أكبر عدد ممكن من جراحات العيون بالمجان ووفق أحدث نظم إجراء جراحات العيون فى العالم بما يعود بالنفع على أكبر عدد ممكن من الأهالى خصوصًا شرائح غير القادرين.

وأوضحت صبرى، أن "عنيك فى عنينا" مستمرة فى حربها على مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية التى تجوب قرى مصر، لا سيما الأكثر احتياجًا منها كذلك رفع كفاءة وإمداد المستشفيات الجامعية والتعليمية بأحدث الاجهزة الطبية فى مجال تشخيص وجراحات العيون.