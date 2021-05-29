القوى العاملة تتابع معاش مصرى كان يعمل فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "عاليه.ج.ى" من محافظة القاهرة تطلب المساعدة فى معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها "محمد.ع.ع" وتوفى فى 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ"الأنبس".





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالى بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، قام بالتحرك الفورى لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، أثناء عمله وأن السيدة ونجليها الأطفال يستحقون معاشه كاملا. وتواصل مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو، مع صاحبة الشكوى وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابها البنكى بالقاهرة.

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