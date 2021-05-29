صور.. صلاة الجنازة على والد الكاتب الصحفى محمود مسلم

جدة - نرمين السيد - أدى العشرات، صلاة الجنازة على والد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة dmc، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.





جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، بالإضافة إلى الشيخ خالد الجندى، وعدد من الكتاب الصحفيين.

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