صور.. وزير الإنتاج الحربى يتابع العمل بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، جولة بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمصاحبة عدد من قيادات الوزارة ومسؤولى الإدارات، التى ستتولى استلام مقر الوزارة الجديد وإجراء تجارب التشغيل على أرض الواقع.





أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفقا لبيان صحفى، إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الاستعداد للانتقال الفعلى للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أنه تم تفقد مراحل التجهيز والأعمال الإنشائية، التى تمت بمبنى الوزارة الذى يقع ضمن المجمع الوزارى رقم 2.

وجرى تفقد منافذ الدخول والخروج وأماكن تواجد العاملين بالوزارة وتقسيم الإدارات بالمبنى وما تم تنفيذه من بنية تحتية تكنولوجية، كما تم الإطلاع على موقف تنفيذ التوجيهات الخاصة بتدريب العاملين والأعداد التى سيتم نقلها وتطوير القدرات البشرية للموظفين وبناء القدرات وتنمية المهارات.

وأشاد الوزير "مرسى"، بمعدل الإنجاز الذى تحقق فى مبنى وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوجّه بالشكر للقائمين على أعمال التنفيذ لجهودهم المبذولة مع مراعاتهم لمعايير بيئة العمل الآمنة وإتباع أعلى مواصفات الجودة فى التنفيذ.

وأضاف أن جميع العاملين بالمشروع يسابقون الزمن من أجل تسريع وتيرة إنجاز الأعمال وإنهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة رغم تحديات الفترة الماضية، وأكد على أن العاصمة الإدارية هى نموذج هام لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة فى مصر وسيمثل تشغيلها الفعلى حدثاً فارقاً لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة وإنما سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها من خلال تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى واللذين يمثلا الخيار الأمثل لخلق المجتمع المعلوماتى الذى يستطيع العبور بالبلاد إلى مستقبل واعد يقوم على أسس العلم والمعرفة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى، محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ بالمبنى الخاص بها فى العاصمة الإدارية الجديدة للتأكد من توافر مختلف الخدمات ومراعاة الراحة التامة للعاملين والزائرين خلال عمليات الدخول والخروج، مؤكداً على أن ما يحدث على أرض مصر الآن من مشروعات قومية وتنموية مثل العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة.