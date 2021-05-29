القوي العاملة تساعد أسرة مصري توفي بالقاهرة في حصولها علي معاشه من...

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "عاليه .ج.ي" من محافظة القاهرة تطلب المساعدة في معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها "محمد.ع.ع" وتوفي في 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا ، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الملحق العمالى بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، قام بالتحرك الفوري لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية ، أثناء عمله وأن السيدة ونجليها الأطفال يستحقون معاشه كاملا.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع صاحبة الشكوي وابلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابها البنكى بالقاهرة