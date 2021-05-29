/632893/المتحدة-للإعلام-الموسم-الرمضاني-الأخير-حقق-أعلى-إيرادات-فى-تاريخ-الدراما-المصرية

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الموسم الرمضاني الأخير حقق أعلى إيرادات فى تاريخ الدراما المصرية، متفوقًا عن العديد من الأعمال الدرامية الأخرى.

المتحدة تستعرض جهود تطوير الإعلام

وعرضت الشركة المتحدة خلال مؤتمرها الصحفى اليوم، فيديو يستعرض جهود الشركة في تطوير الإعلام في مصر خلال الفترة الماضية، والانجازات التي حقفتها سواء على مستوى هيكلة الإعلام أو تطوير المحتوى أو تطوير الكوادر الإعلامية وعودة قوة مصى الناعمة بالإضافة إلى التصدي للشائعات والتخريب.

المتحدة: الإعلام عالم ساحر يديره مجموعة من المبدعين

وبدأ فيديو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتأكيد على أهمية دور الإعلام، قائلا :" الإعلام عالم ساحر يديره مجموعة من المبدعين، لتوعية المواطنين بالحقيقة والتصدي لترويج الشائعات، يثقف المواطن ولا ينشر الجهل، يرفه الجمهور ولا يفسد الذوق العام، الإعلام أداة قوية ومرنة للتأثير وتوصيل صوت من لا صوت له، في إطار الحرية والمسؤولية طريق تسير عليه نحو الإصلاح".

وأشار الفيديو إلى وضع الإعلام قبل إنشاء الشركة المتحدة، قائلا "كان ينفق على الإعلام أكبر من العائد له، وهو ما يثبت أن الاستثمار بالإعلام سابقا كان له أهداف خبيثة، مما أدى إلى تراجع الدراما المصرية، ولم تصبح موجودة على خريطة الدراما العربية، ولذا دخلت الشركة المتحدة لإعادة ترتيب المشهد الإعلامي بناء على طلب شعبي انطلق من ثورة 30 يونيو".

وأوضح الفيديو، أن هيكلة الإعلام المصري ارتكز على 5 محاور وهم؛ الإصلاح الهيكلي لشركات الإعلام، تطوير المحتوى، عودة قوة مصر الناعمة، مواجهة التخريب والشائعات، دعم الصناعات المرتبطة بالإعلام، مشيرة إلى أن الشركة المتحدة نجحت خلال سنوات قليلة في تحقيق أعلى إيرادات بموسم الدراما 2020-2021 هي الأعلى في تاريخ الدراما المصرية، وجعلت من الصورة رسالة وواكبت التطور التكنولوجي وانشأت منصات تكنولوجية حديثة، كما عقدت شراكات مع الهيئات الوطنية للحفاظ على التراث واتأحت هذه الأعمال على منصة watchit ووضعت حد لسرقة المحتوى كانت تهدر ملايين الجنيهات.

أضاف كما نفذت خطوة عملاقة في تطوير تليفزيون الدولة، كما توسعت في إدارة ترددات الراديو على إذاعة FM بشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، وطورت إذاعات راديو النيل، وأطلقت إذاعات نغم وشعبي وهيتس، التي أصبحت الأكثر انتشارا ، علاوة على استحداث إذاعة للرياضة لتغطية الفعاليات والأحداث الرياضية، كما طورت راديو 9090.

ولفت الفيديو، إلى تطوير المحتوى الرياضي بإطلاق قناة on time sport وحصلت على حق نقل البطولات العالمية، كما طورت قناة extra news لتقديم خدمة إخبارية والتحليل التدقيق، وقدمت عبر قنواتها المحتوى الرزين والمضمون الصادق، واستطاعت أن تصل بهموم المواطنين للقيادة السياسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، حضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، وسط تنظيم رائع و التزام الحضور بالاجراءات الاحترازية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، و عرض فيلم وثائقى عن دور الإعلام المصرى .