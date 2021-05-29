/632884/ظاهرة-غريبة-في-قائمة-الزمالك-لمواجهة-الجونة-بالدوري

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة والمقرر إقامتها مساء غد الأحد على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد العديد من ناشئين الزمالك لعل أبرز الوجوه الجديدة هو يوسف أسامة نبيه ، نجل المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لأول مرة منذ فترات كبيرة ومنذ تولى الإدارة الحالية في الفارس الأبيض ، الأمر الذي يوضح رغبة باتريس كارتيرون الإعتماد على القطاع بشكل كبير، وشهدت القائمة تواجد ثنائي يحمل نفس اللقب وهما أحمد سيد زيزو ومحمود عبدالعزيز زيزو.

تواجد نجل أسامة نبيه في قائمة الزمالك

يأتي هذا في ظل النقص العددي الكبير في صفوف الفريق الأبيض بسبب غياب طارق حامد وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي و أشرف بن شرقي للإيقاف ومحمود علاء و حميد أحداد وعبدالله جمعة للتأهيل من الإصابات.

قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري :

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه

تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام.

خط الوسط : إمام عاشور – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.