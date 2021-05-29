/632885/إيلاريا-سمير-توصيات-صحة-النواب-بشأن-تكليف-الأطباء-يشجعهم-الإقبال-على-التخصصات-النادرة

أكدت النائبة ايلاريا سمير عضو مجلس النواب، أن لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، برئاسة النائب الدكتور اشرف حاتم، كان لها دور وتوصيات في إنهاء أزمه تكليف الأطباء البشريين، مشيرة إلي أن اللجنة أوصت الا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف.

التخصصات الملحة فى الطب

وأشارت النائبة إيلاريا سمير، عضو مجلس النواب، أنه تم إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة، (التخدير، العناية، الطوارئ، طب الاسرة)، لتشجيع الأطباء للإقبال عليها و الاعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات، فضلا عن تحديد عدد ساعات العمل لهذه التخصصات بما لا يزيد عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي.

مميزات التخصصات الملحة

كما يكون لأطباء التخصصات الملحة الأولوية، فى التقديم والقبول بالزمالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ، للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات " الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والاوعية الدموية، إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

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وأضافت النائبة إيلاريا سمير ،أن إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات " الجلدية، الاطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، وكل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام " ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة. سادساً: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.

وتابعت النائبة إيلاريا سمير ، عضو مجلس النواب، أن من التوصيات التي وضعتها لجنة الصحةبمجلس النواب، تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات،فضلا عن الأولوية في شغل الوظائف الإدارية، و حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيها - بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

2- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص. 3- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب. 4- في نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز. 5- التأكيد على نزول " كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد ست شهور مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع. 6- عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث. 7- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزماله