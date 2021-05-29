سلمى أبو ضيف تكشف عن تعرضها للحرق وقطع الشفاه..تفاصيل

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كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، عن تعرضها للعديد من الإصابات الجسدية والصحية، وصلت إلى حروق في جسدها خلال الأسبوعين الماضيين مشيرة إلى أن الحسد هو السبب الرئيسي لما يصيبها تلك الفترة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حالة سلمى أبو ضيف الصحية بسبب تعرضها لحروق في الجسد فضلًا عن تعافيها من فيروس كورونا.

كتبت سلمى أبو ضيف، عبر خاصية ستوري الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام "في غضون أسبوعين ، أصبت بحروق في جميع أنحاء جسدي ، وتم قطع شفتي أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل,، وقبل شهر أجريت منظارًا القرحة..ليس عليا القول سوى الحمدلله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد، الحمد لله الحمد لله".

ووجهت رسالة خاصة للجمهور ومتابعيها قائلة: "لا تحكم على الأشخاص أبدًا من صورهم ، فأنت لا تعرف ما الذي يمرون به".

تعافي سلمى أبو ضيف من فيروس كورونا

وعلى نفس السياق تعرضت سلمى أبوضيف مؤخرًا للإصابة بفيروس كورونا، وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها الشفاء، ولكنها لم تعلن رسميًا عن إصابتها بل أخبرت المقربين والمخالطين لها بالحذر والإطمئنان.

وبعدها بأيام أعلنت سلمى شفاءها من فيروس كورونا عبر خاصية الاستوري الخاص بموقعها الشخصي على الانستجرام، قائلة: "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرًا لكل الناس اللي سألت عني.. ابقوا آمنين".

آخر ظهور لسلمى أبو ضيف

يذكر أن آخر ظهور للفنانة سلمى أبو ضيف على الشاشة التليفزيونية كان من خلال مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" في حكاية لازم أعيش مع الفنانة جميلة عوض، وأحمد خالد صالح وخالد أنور، وكانت تدور حول قضية إجتماعية وأزمة يعاني منها مرضى البهاق في التعامل مع المجتمع.