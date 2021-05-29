/632889/عمرو-السنباطى-مواقف-القيادة-السياسية-أكدت-قوة-النفوذ-المصري-إقليميا-ودوليا

أكد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ونائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، أن تحركات القيادة السياسية برهنت على قوة و نفوذ الدور المصري إقليميا ودوليا، لافتًا إلى أن ذلك يظهر بوضوح في المواقف التي اتخذتها الدولة المصرية إزاء القضايا المحورية الهامة في المنطقة.

عمرو السنباطي: المواقف المصرية التى تبناها الرئيس كانت محل اهتمام وتقدير من العالم

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، إلى أن المواقف المصرية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت محل اهتمام وتقدير العالم، الذي وصف مصر بإنها تقود الشرق الأوسط، لافتًا الى أن دول و قادة العالم أشادوا بالموقف المصرى إزاء القضية الفلسطينية حيث بادرت الدولة بتحركات لوقف إطلاق النار وكذلك بالدعوة إلى إعمار غزة.

عمرو السنباطى: موقف القيادة المصرية تجاه فلسطين يشهد له الجميع

ولفت عضو مجلس النواب عمرو السنباطي، إلى أن موقف القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية يشهد له الجميع، وإنها تتبنى أيضًا الدفاع عن مصالح الدول العربية والإفريقية، مضيفًا:" مصر على سبيل المثال تبنت الدفاع أيضًا عن الدولة الليبية وأمنها القومي حتى لا تقع في براثن الإرهاب المدمر.

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، أن ردود الفعل العالمية إزاء نجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة، ما زالت تتوالى من الدول الأوروبية والعربية، وغيرها مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن على سبيل المثل أكد على الدور المصرى المحورى وقال للرئيس:" اشكرك سيادة الرئيس السيسي على ما فعلته من أجل وقف إطلاق النار”.

وأضاف السنباطي:” المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت عن تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة الرئيس، والتي أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والتي ساهمت في إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية”.

وقال عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي:" ميركل أشادت بالدور المصري تجاه القضية الليبية أيضا، والذي عزز من مسار العملية السياسية في ليبيا وتم التوافق في هذا الإطار على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية، الأمر الذي يعزز نجاح الفترة الانتقالية”.

ولفت عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، إلى أن النجاحات المصرية تتواصل في كافة المجالات، وتظهر أيضًا داخليا في المشروعات القومية، مشيرًا إلى الاشادة الدولية بالمشروعات القومية، التي قامت بها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قال للرئيس عبد الفتاح السيسي " سيادة الرئيس السيسي رأيتك تسابق الزمن وما يحدث في مصر بقيادتك إعجاز.

وأختتم السنباطي حديثه قائلا:" هذه رؤية العالم لتحركات القيادة المصرية، و التي تؤكد في كل خطوة تخطوها أنها محل تقدير العالم و صاحبة تأثير و صوت مسموع ".