/632890/سبب-انتشار-كورونا-بين-صفوف-بيراميدز-بعد-رحلة-نيجيريا

كشف نادي بيراميدز عن عدد الإصبات بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق بعد رحلة نيجيريا والتي استطاع الفريق السماوي العبور منها للدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على إنيمبا النيجيري بمجموع المباراتين 5 -2.

وأظهرت المسحة التي أجرتها بعثة نادي بيراميدز في نيجيريا ظهور عينتين إيجابيتين بين أفراد البعثة في بداية الأمر، قبل أن ترتفع الإصابات إلى 5 حالات بعد المسحة التي أجرتها البعثة فور وصولها إلى القاهرة.

عدد مصابين فيروس كورونا في بيراميدز

ومن المقرر ان تخضع البعثة لمسحة طبية ثالثة من أجل الإطمئنان بشكل كامل على باقي أعضاء البعثة من فيروس كورونا ، فيمار رفضت الإدارة الطبية بنادي بيراميدز الإفصاح عن أسماء المصابين بالفيروس الإ بعد التأكد من الإصابة من خلال المسحة الطبية الثانية بالقاهرة.

وعلم دوت الخليج أن السبب وراء الإصابات أن الفريق لم يكن محصنا بشكل كافي خلال رحلة نيجيريا ، وعلى الرغم من الإلتزام الكبير الذي حرص عليه الجهاز الفني والطبي الإ أن عدم تنفيذ فكرة الفقاعة الطبية داخل المعسكر في إنتقال الفيروس بشكل كبير والتي من المرجح أن يكون السبب هو أحد العاملين بالفندق.

تشكيل بيراميدز أمام إنيمبا النيجيري

ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي

وسط الملعب: رمضان صبحي - إريك تراوري - عبد الله السعيد - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق

الهجوم: جون أنتوي

البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد منصور - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إسلام عيسى- دييجو رولان - محمود صابر.

قائمة بيراميدز لمواجهة إنيمبا النيجيري

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي أحمد أيمن منصور - علي جبر.

الوسط: أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.