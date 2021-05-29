علي طريقة الموتي الأحياء.. تفاصيل العثور على جماجم بشرية بطريق شبرا بنها الحر "فيديو وصور"

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رفات وجماجم موتى متفرقة أسفل طريق شبرا بنها الحر، لتثير فزع وتساؤلات لا حصر لها بين المواطنين، خلال الساعات الماضية، حيث تم العثور عليها بمنطقة أم بيومى التابعة لقليوب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ملابسات العثور على جماجم بشرية ورفات موتى، في تلك المنطقة، حيث تملك الرعب من قلوب المواطنين، وسرعان ما هرعوا إلى الأجهزة الأمنية للكشف عن تفاصيل الواقعة.

اكتشاف الواقعة

أحدث الوقعة بدأت بعد مشاهدة شاب الجماجم ورفات الموتي ، بعد أن ألقت بهم سيارة في أسفل الطريق الحر بمنطقة «أم بيومي»، التابعة لقليوب؛ فنشر فيديو، موضحا أنه أثناء نزوله بالمنطة لاستقلال «توك توك» فوجئ بتلك الرفات، وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب، وانتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وتم فرض كردون حول المنطقة وتحرير محضر بالواقعة.

أجهزة الأمن تنتقل لمكان الحادث

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على رفات موتى وجماجم وعظام بشرية ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة مقاول، أُلقي القبض عليه، وتبين أن المتهم استولى على مقابر صدقة في شبرا الخيمة بغرض الاتجار فيها وبيعها وألقى الرفات التي كانت متواجدة داخل المقابر أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة أنه حاول الاستيلاء على مقابر الصدقة بحي غرب شبرا بغرض الاتجار فيها، وألقى ما بداخلها أسفل الطريق الحر بنطاق قليوب، فأمرت بحبسه 4 أيام وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ووجهت له تهم نبش القبور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة.

رئيس مدينة قليوب يكشف الكواليس

من جانبه قال مجدي نجاح، رئيس مدينة ومركز قليوب، إن الجماجم والعظام التي جرى العثور عليها أسفل الطريق الحر بنطاق المركز، كانت ملقاة ضمن حمولة هدم مقابر ألقاها سائق سيارة مجهول وهرب ليلا، وأن الرفات المعثور عليها مختلطة ببقايا هدم مقابر ألقيت في هذا المكان للتخلص منها، موضحا أن المعاينة الأولية لمكان الواقعة أظهرت وجود الرفات والعظام والجماجم ضمن نقلة هدم.

وأكدت محافظة القليوبية في بيان لها عن أن عدد الجماجم في الأتربة بلغ 32 جمجمة، و أدانت ما حدث، ووصفت الواقعة بأنها «تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء، وعدم احترام حرمة الأموات»، وتبين من المعاينة أن الرفات تخص سيدات ورجال، وأصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات، ونقلها إلى مقابرها الأصلية بحي غرب شبرا الخيمة، وهي مقابر صدقة.